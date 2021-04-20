長榮集團暨旗下系統公司為強化員工滅火實務經驗之提昇，特別與桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊於20日辦理滅火實境訓練。（蘆竹消防分隊提供）

有鑒於香港地區本月11日赤鱲角國際機場發生火警，機場停機坪內停泊位有貨物突然起火，迅即火光熊熊。長榮航空首席副總經理何慶生率領長榮集團暨旗下系統公司為強化員工滅火實務經驗之提昇，特別與桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊於20日辦理滅火實境訓練；本次訓練其成員為航空部門、空廚部門、航太部門、航勤部門等共分為8梯次計有416人參與訓練。

分隊長余順明表示：近年來，國際間發生幾起航機於機坪作業期間發生火災，因在消防隊抵達前未能即時處置，導致火勢加劇進而造成嚴重損失。為防患於未然，深植集團員工重要防火防災觀念及其操作技術。希望藉由本次滅火實務訓練，提升第一線人員克服潛在危險能力。唯有透過平時扎實訓練，方能養成臨危不亂之能力。

大隊長殷明坤表示，企業本身重視公共安全為永續企業經營之道，若不慎發生火災時，員工第一時間應判別當時情境，選擇最適當之方式來抑制，避免災害擴大；從著火初期自行滅火、啟動通報或防護應變機制引導人員避難逃生等，訓練過程中皆由消防局講師從旁進行經驗傳授與專業指導，盼在分秒必爭的火災現場，能以最安全、正確且立即的應變作為讓財物損失降至最低並維護場所人員安全。

(中時 )