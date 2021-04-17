日本政府2年後要將福島核汙水排放太平洋，引發周邊國家緊張與反彈；我國駐日代表謝長廷卻表示，我們3座核能發電廠的廢水也是排放入海，遭砲轟「扯台灣下水」。前民進黨立委沈富雄認為，民進黨最大的錯誤，就是派一個這麼愛日本的人，去當日本的代表。

根據《周刊王》報導，東京電力原本擬了6個方案來處理這批氚水，其中，加入泥沙固化後掩埋，是最無害的方案卻最貴，而稀釋後排放入大海是最便宜的方案但爭議最大。最終，日本政府選擇了對自己最有利的方案，將成本「外部化」，「甩鍋」給其他國家共同承擔。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，日本有好幾個方案，可以處理這些核廢水，但是大部分都不可行、也做不來，而且非常貴，所以把核汙水排進太平洋，是日本處理核廢水唯一的辦法。就科學而論，日本沒有第二條路，但問題是，除了科學以外，就和萊豬一樣，會有情緒的問題、有感情的問題；也有心理的安全、害怕不害怕的問題。

沈富雄認為，日本是僅次於美國，我們的第二大非正式盟邦，就是當所有的周邊鄰邦都反對日本的時候，我們也不敢吭氣。

沈富雄認為，當周邊國家都一致反對廢水的時候，民進黨就躲在後面，說我也反對，這有何不可，要凸顯「日本，我是跟那些人不一樣，我是對你比較好的，所以將來希望你也對我好一點」，這種態度實在不需要。他最後直言，民進黨最大的錯誤，就是派一個這麼愛日本的人，去當日本的代表。

(中時新聞網)