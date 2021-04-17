美國經濟看好 道瓊和標普指數連創新高 05:392021/04/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華爾街股市今天持續走強，推升道瓊工業指數和標準普爾500指數連續第2天創歷史新高紀錄。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟擺脫下降趨勢，華爾街股市今天持續走強，推升道瓊工業指數和標準普爾500指數連續第2天創歷史新高紀錄。 道瓊工業指數終場上漲164.68點，或0.48%，收在34200.67點；標準普爾500指數上漲15.05點，或0.36%，收在4185.47點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲13.581點，或0.10%，收在14052.344點。（譯者：徐睿承）1100417 KPMG調查 半導體產業信心指數歷年次高 天天飆 沒買中鋼虧大了 他洩這2檔散戶快跟上 (中央社) #指數 #道瓊 #上漲 #工業指數 #道瓊工業指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體信心指數 創近15年次高 15:322021/04/16 財經 初領失業救濟優於預期 美股開盤大漲 標普、道指同創新高 00:102021/04/16 財經 統一證券「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」通過審查 09:022021/04/16 財經 《基金》印度債市將納入國際債券指數成分股 資金面利多 08:362021/04/16 財經 《港股》陸數據不如預期 恆指回落 11:092021/04/16 財經 《國際金融》金屬價格和財報助攻 歐股再創歷史新高 09:442021/04/16 財經 《商情》經濟前景看好 日本期膠連2彈升 10:182021/04/16 財經 台新投顧下周看好面板、鋼鐵等八大類股 21:052021/04/16 財經 大陸Q1經濟成績亮眼 道瓊、標普500再創新高 23:202021/04/16 財經 《集中市場》台股回神登高 外資連2買 15:242021/04/16 財經 《日股》日半導體財報將出爐 日經觀望氣味濃 11:432021/04/16 財經 國際熱門新聞 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 名流 美日峰會 再次確認台海和平穩定重要性 - 國際 - 中央社 新聞透視》平衡美中關係、執政聯盟內部派系壓力成考驗！美日峰會聚焦台海 菅義偉的燙手山芋 - 國際大事 - 中國時報 專訪／新藥獲美快速審查 台生技公司獲18億國際投資 - 國際 - 中央社 以牙還牙回報華府制裁 俄羅斯禁美政府高官入境 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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