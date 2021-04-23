台股在台積電(2330)尾盤重回600元大關，鴻海(2317)、聯發科(2454)收漲，台股終場站回17300點，以17300.27點作收，上漲203.3點，漲幅1.19％，成交金額4542.63億元。

資深分析師柯孟聰指出，昨天開高走低，爆出歷史天量，成交金額達到6500億元，通常第三波量大，代表有可能是主升段滿足點。但今天10日線支撐後，收盤量縮上漲，算是收的漂亮，如果沿著10日軌道上升，理論上還有創高可能，但還要觀察是否有再度失控現象。

今天收周線，周線上漲141.46點，周K線連五紅，下周收月線，有機會連六紅。但主升段高點留意是不是會收長上影線，或者跳空下跌缺口，另外，10日線失守，都是短線轉弱訊號。

航運股是這週焦點，過去沒有看過航運股成交比重可以占大盤18％，但過熱後，今天資金有開始轉回電子股跡象，指數要再上去，還是要看權值占最重的電子股，是不是能在強勢貨櫃、鋼鐵、塑化休息後，接棒演出。此外，5月中旬前公布完第1季財報，有些預期心理的股票股價提前發酵，反倒是注意利多不漲的情況發生。

櫃買指數今天也是開高走高，收在210.84點，上漲3.85點，漲幅1.86％，成交金額890.08億元。

(時報資訊)