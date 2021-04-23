台股加權指數23日開在17,117.49點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在592元，小漲1元，被動元件龍頭國巨（2327）首季賺逾1個股本，EPS 10.17元，寫近十季新高，股價也開高，大漲逾2％，帶領被動元件族群發動攻勢，成為早盤盤面的亮點。

惟傳產股如航運、鋼鐵股開盤後，股價紛紛出現拉回，壓抑指數表現，指數上下震盪，由紅翻黑。

市場傳出美國總統拜登計畫將富人的資本利得稅拉高幾乎一倍，成為投資人趕在科技巨擘下周公布財報前獲利了結的藉口，美國四大指數午後全面下殺、終場收低。

道瓊工業平均指數4月22日終場下跌0.94％（321.41點）、收33,815.90點。那斯達克指數下跌0.94％（131.81點）、收13,818.41點。費城半導體指數下跌2.31％（74.09點）、收3,133.17點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，台股22日爆出6,523.8億的成交量，現股當沖再次來到37％的相對高檔，如果扣掉現股當沖，成交量也有4,109億，歷史天量的心理壓力，造成台股開高走低。

22日大多數股票下跌，而現股當沖的股票，大多數賺錢，這代表現股當沖投資人「先賣後買」居多，當沖交易者搭上了大量賣出的便車，而櫃買指數領先下跌，中小型股轉弱，技術面出現不利多頭情況，建議短線多方宜保守。

(工商 )