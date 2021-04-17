台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞包商工程車出軌意外，造成49人罹難、200多人受傷，衛福部為此成立賑災捐款專戶。國民黨質疑，太魯閣善款管委會災民代表僅2位，總共19位代表中政府官員就佔了12位，堪稱「災民代表比例史上最低」，也讓人質疑，蔡政府是否真有打算要聽取災民聲音。

國民黨昨日（16）在臉書發文質疑，太魯閣號善款管理委員會保留的災民代表席次只有2人，而且目前為止，還沒有推舉出代表來參加會議；多達12名代表都是政府官員，「請問衛福部運用這筆善款，真的有打算要聽取受災者的聲音嗎？」

國民黨進一步指出，太魯閣事故善款管理委員會的災民代表，是台灣歷次重大事故的善款管理委員會中，席次最少、占比最低，完全證明蔡政府就是最不在乎災民想法的政府。國民黨指，根據統計，台灣過去幾次重大災害，事後設置的善款管理委員會都有保留災民或災區的代表席次：莫拉克風災的災民代表席次為8席，占比達22.9%；高雄氣爆的災民代表席次為7席，占比達36.8%；八仙塵爆的災民代表席次為7席，占比達33.3%；台南地震和花蓮地震的災民代表皆為三席，占比也分別達到20%和16.7%。

國民黨痛批：「再來看看太魯閣事故的善款管理委員會，災民代表僅有2席，占比只有10.5%，都是史上最低！」，而現有高達6成的民眾對於善款流向存在疑慮，甚至受災者也質疑，委員組成比例不合理，到最後恐變成「受災者的聲音，執政者根本聽不到」。

國民黨呼籲，在提高受災者比例、確保受災者代表出席之前，委員會開再多的會議，都毫無意義，也都無法真正反映受災者真實需求，更無法說服國人相信衛福部能夠妥善運用這筆善款。

(中時新聞網)