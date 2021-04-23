太魯閣號事故讓外界看見台鐵改革必要性。行政院長蘇貞昌表示，一切改革加緊腳步在進行，他都知道並緊盯相關進度，依外界改革期待，不要說三年，行政院現都要密切齊步進行。

蘇貞昌表示，政府已經一再密切討論，有關台鐵要怎麼樣做到安全、怎麼樣人事財務安定、怎麼樣轉型，也交代台鐵怎麼照顧弱勢、照顧偏遠小站，這些負擔不能只有台鐵負擔，政府也應該扛下相關責任。

蘇貞昌表示，台鐵要如何活化運用及好的經營，最重要是台鐵要做到讓乘客安全又滿意，一切的改革加緊腳步再進行。

【LIVE直播】423世界閱讀日 蘇貞昌出席記者會

(中時 )