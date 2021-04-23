緊盯台鐵改革 蘇貞昌：一切加緊腳步在進行 13:362021/04/23 中時 王寶兒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號事故讓外界看見台鐵改革必要性。行政院長蘇貞昌表示，一切改革加緊腳步在進行。（王寶兒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣號事故讓外界看見台鐵改革必要性。行政院長蘇貞昌表示，一切改革加緊腳步在進行，他都知道並緊盯相關進度，依外界改革期待，不要說三年，行政院現都要密切齊步進行。 蘇貞昌表示，政府已經一再密切討論，有關台鐵要怎麼樣做到安全、怎麼樣人事財務安定、怎麼樣轉型，也交代台鐵怎麼照顧弱勢、照顧偏遠小站，這些負擔不能只有台鐵負擔，政府也應該扛下相關責任。 蘇貞昌表示，台鐵要如何活化運用及好的經營，最重要是台鐵要做到讓乘客安全又滿意，一切的改革加緊腳步再進行。 【LIVE直播】423世界閱讀日 蘇貞昌出席記者會 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵改革 3年內走向企業化 丁怡銘回鍋 國民黨將提譴責案 蘇貞昌：尊重 (中時 ) #台鐵 #蘇貞昌 #財務 #台鐵改革 #進度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股爆7,675億元天量 狂刷九大紀錄 04:102021/04/23 財經要聞 勞動節前夕立院三讀職災保險法 蘇貞昌：政府向勞工致敬 18:472021/04/23 政治 觀策站》拯救台鐵須有工會共識（林士清） 11:492021/04/23 海納百川 鞏固年輕票 民進黨急了 04:102021/04/23 時論廣場 蔡英文何時出手 04:102021/04/23 時論廣場 3年讓台鐵企業化 王國材：沒做好會自己走 04:102021/04/23 焦點要聞 五一遊行號召3000人 要求解決低薪、年改 12:332021/04/23 生活 政院：三接外推方案原則不超過環評範圍 18:212021/04/23 財經 7成短途旅次 僅占票箱收入3成 04:102021/04/23 焦點要聞 跟蹤騷擾8NG行為 最重關5年 04:102021/04/23 社會新聞 國戰會論壇》台鐵改革，不是囚鳥（黃彰國） 11:532021/04/23 海納百川 生活熱門新聞 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 報復性降水！止渴看這波 周日起連5天有雨 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 30年來首見！澄清湖乾枯 高雄人驚：湖底有隕石坑 - 生活 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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