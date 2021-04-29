今年是中共建黨百年，外界擔憂兩岸是否有爆發軍事衝突可能。對此，台灣智庫諮詢委員賴怡忠認為，建黨百年對中共是喜事，明年又有冬奧，在2022年下半年之前全面衝突可能性都不太高。至於大陸近來一連串強勢作為，戰略專家蘇紫雲則認為，主要是對內，為建黨百年要團結內部網民跟輿情。

中央廣播電台與陳文成基金會今天舉辦美台中關係座談會，賴怡忠表示，中國肯定是想打台灣，他的能力也比過去要強許多，美國很多人認為，從2022年中共二十大之後，到2027年建軍百年以及二十一大之間，可能是兩岸衝突比較要注意的時間點，尤其是2024年底至2025年美國若面臨政黨輪替，中國就可能會採取攻擊。

他說，從中國最近在軍事上的態勢來看，已非政治威脅而是進行聯合實戰訓練，有兩次報導更是針對美航艦進行密集的模擬攻擊，這是非常挑釁的動作，最近美國馬斯廷號混到中國航母戰鬥群中且一直跟著不走，是否美國要以此行動告訴中國，「你可能沒有自己想像中的那麼厲害」，要中國自制。

賴怡忠強調，台海的兇險確實比過去要多，台灣也要有所準備，但這兩年因為有中共建黨百年和冬奧，短期內他認為台海爆發大規模軍事衝突可能性不太高。

蘇紫雲則表示，拜登上任百日以來，內政、外交、安全是三合一的，外交上是團結盟友，戰略上是圍堵中國的軍事擴張，拜登政府上任72小時，1月24日就派遣航艦進入南海，2月9日雙航艦就進入南海，對中共軍事壓制已經很清楚。

他認為，拜登政府現在是從以往的戰略模糊變成一個比較建設性清晰路線，用間接方法傳遞給北京一個訊息，就是一旦動武，美方跟其他盟國也會採取行動。

蘇紫雲指出，目前美國國會兩黨，包括台灣保證法、美國的戰略競爭法，都是指向支持台灣，無論是硬體的軍售或是軟體的軍事改革，並且把中共界定為比較明確的威脅對象。

美國民主黨的柯林頓政府當年曾協助中國發展經濟，因為他認為，經濟會促進中國政治的轉變，但2017年川普當選美國總統後，認為中共不可能去改變，反而把賺來的錢拿去發展武器，威脅鄰國，並利用科技來監控人民。

蘇紫雲指出，2018年川普政府國防部出版國防產業鏈的安全評估報告，指稱紅色供應鏈對美國的威脅，這是科技戰的起始。拜登政府也清楚延續科技戰這樣的做法。

美國政府不管是共和黨或民主黨都逐漸重視台灣真正價值的原因，他舉例，晶片不只涉及到經濟的問題，更涉及到軍事武器的性能問題。目前台海戰略已不只是地緣戰略上的競爭，而是微型化的軍備競賽，電晶體數量會決定晶片的速度和效能，又決定大型武器載台最終的性能。

蘇伊士運河一年航運只佔全球航運12％，通過的貨物約2.9兆美金，約佔全球年貿易量的六分之一。但他說，南海海運一年佔全球海運的60％，通過的貨物佔6兆美金，也就是全球貿易的將近三分之一，這就連接到美國的地緣戰略。拜登對中共採戰略圍堵的架構已經形成了，剩下的是戰術上的對弈。

至於大陸，蘇紫雲強調，今年在中共建黨百年前提下，會有更多軍事上的動作，但這些展現的目的其實最大的成分是對內而非對外，他要團結他們內部網民跟輿情。

(中時 )