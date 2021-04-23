根據媒體一份最新民調，總統蔡英文的滿意度41%，不滿意度33%，滿意度雖往下掉2趴、不滿意度更跌掉8趴，但並未死亡交叉。資深媒體人陳揮文憤怒的表示，發生太魯閣號這樣的悲劇後，蔡英文竟然逃過民調死亡交叉；他質疑綠黨政軍控制了媒體，而綠媒報喜不報憂，看綠媒的民眾當然就會滿意蔡總統的施政。

根據《TVBS》最新民調顯示，萊豬開放、藻礁、疫苗等政策爭議不斷，蔡英文的聲望，比起去年8月的52%，已跌到41%，下滑了11個百分點；交叉分析顯示，多數的人對蔡英文的滿意度都下滑，尤其是20至29歲年輕人下滑最多，高達15個百分點；60歲以上民眾滿意度也下滑13個百分點。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，從蔡總統滿意度的趨勢圖來看，去年11月秋鬥蔡英文的滿意度43%、不滿意度41%，差2趴，已經非常逼近死亡交叉。而太魯閣號事故，TVBS所作的最新民調，蔡英文的滿意度41%，不滿意度33%，所以滿意度往下掉2趴，不滿意度更跌掉8趴，但並未死亡交叉。2日發生太魯閣號這樣的悲劇，蔡總統居然逃過死亡交叉。

台鐵事故發生後第二天，蔡總統到花蓮殯儀館向罹難者上香，有罹難者家屬在現場哭喊，「妳做總統，妳知不知道，我心裡很痛，什麼聽到，妳每次都聽到了，不改進，真的很痛耶！」陳揮文指出，太魯閣號家屬當時罵蔡總統，「每次都聽到，都不改進。」她甚至曾白目問傷患，「身上很痛吧」。昨天蔡總統見環團也是這樣，環團代表說，蔡總統從不給他們承諾，交給各部會處理；陳揮文對此直言，蔡總統不給承諾，那去見她幹嘛。

陳揮文不禁說，這樣的蔡總統，結果最新民調竟還未死亡交叉趴，蔡總統滿意度往下掉2趴，不滿意往下掉8趴，這合理嗎？至於為何會如此？陳揮文認為，是因為綠媒報喜不報憂，看綠媒的民眾當然就會滿意蔡英文的施政，比如民進黨立委王定宇的桃色風波，有些媒體是不播的，所以有人並不知道這件事，他甚至質疑，綠黨政軍控制了媒體。

(中時新聞網)