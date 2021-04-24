日本宣布將在2年後排放福島核廢水入海，駐日代表謝長廷日前稱「台灣也有排放核廢水」，遭各界撻伐。國民黨22日表示，已發檢舉函至警政署長信箱，舉發謝長廷散布假消息。前民進黨立委沈富雄指出，謝長廷真的太糟糕了，應該要換掉他的職位，他擔任這個職位也夠久了。

謝長廷22日在臉書表示，國民黨人已經告發他犯罪，他不能裝傻，核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚。並稱國際原子能總署IAEA肯定日本的做法，日本核能廠的含氚存量，不及法國核能電廠的一個月，重點是不管什麼來源，核能廠廢水都要把放射性物質處理，不能消除的氚，也要處理降到標準以下，這是現在的規定。謝長廷還強調，「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》指出，謝長廷是律師性格，國民黨則是法將性格，他認為，謝長廷的問題，是政治問題，也就是說，我們不能派一個這麼愛日本的人去當駐日代表，因為愛過頭了，忘掉自己是誰。這也不是謝長廷第一次把事情處理不好，以前也有很多不勝枚舉。謝長廷很刁鑽，講了一大堆不應該講的話，他現在就是轉過來抓住一個「氚」字，他承認這個 ，這很像在法庭的處理方式，比如在美國，只要挑其中的一個罪承認，其他的罪就可以免談。

沈富雄透露，他早上在體育場運動的時候，碰到當年謝長廷的一兩位死忠支持者，是七八十歲的老婦人，當他講到謝長廷的事時，老婦人也搖頭，以前老婦人曾為謝長廷罵他，還以謝長廷為榮，把他視為叛徒；如今老婦人卻認為他不錯、謝長廷不可取。

沈富雄直言，謝長廷真的是太糟糕了，應該要換掉謝駐日代表的職位，他擔任這個職位也夠久了啦。針對排放核廢水這件事，站在台灣的立場和利益，謝長廷真的對不起台灣，想東想西就是要幫忙日本，就算是真的要幫，也可以選擇不講。

(中時新聞網)