2022年台北市長選舉，各黨競逐人選備受關注，也是各界關注重點。民進黨會派誰出戰？媒體人吳子嘉表示，一定是派衛福部長陳時中出戰，民進黨誤以為陳時中的民調很強，所以會派他出戰；其實民進黨搞錯了，現在陳時中的民調在下滑，因此，2022台北市長選舉，國民黨必定會贏。

美麗島電子報董事長吳子嘉在TVBS《超錢新聞》節目中表示，2022台北市長選舉，一定是由國民黨贏回勝利。因民進黨一定會派陳時中出戰，不過，陳時中的前半段雖然非常成功，但他最近的情況卻是愈來愈壞，民進黨可說是「錯把馮京當馬凉」。

吳子嘉指出，民進黨以為陳時中的民調很強，不過，他每次做民調，都是看先行指標，他一看先行指標，就知道陳時中有問題。

那麼民進黨為什麼會誤會陳時中的民調很強？吳子嘉舉例表示，台鐵太魯閣號事故發生後，有一個很奇怪的鏡頭，總統蔡英文出現時，陳時中跟在旁邊，就是因為蔡英文要沾光，她認為陳時中很強、有魅力，所以要找民調強的人站在旁邊當「左右護法」。甚至由陳時中負責太魯閣號事故的募款，不過，陳時中跟這事有何關係，竟然由他來募款。就是因為民進黨認為陳時中有高民調、有民望。其實民進黨搞錯了，想利用陳時中的名望來拉抬自己的聲勢，結果現在陳時中的民調在下滑；民進黨以為陳時中是「台積電」，實際上卻不是如此。

(中時新聞網)