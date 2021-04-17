網友討論。(翻攝自PTT)

網友討論。(翻攝自PTT)

民進黨立委王定宇。(中時資料照)

民進黨立委王定宇在台南東區、歸仁區的服務處於16日凌晨遭人潑漆寫上不雅字眼，但王定宇表示將不提告也不追究犯案者，僅稱「有人趁機汙辱我，沒必要放大！」。不過，潑漆者所寫的字句卻遭到網友討論。

王定宇在台南東區、歸仁區的服務處於16日凌晨遭人潑漆寫上「X人妻很爽嗎 可惡」字樣，似乎在表達不滿王定宇先前傳出的「分租風波」。不過，與王定宇傳出分租風波的是同黨的顏若芳，而顏若芳並未結婚，噴漆者所寫的字與顏應無關，因此也引起不少網友關注。

就有網友在PTT上發文指出，顏若芳目前單身，並未結婚，為何潑漆男會寫上「人妻」兩字呢？難道是潑漆男搞錯？還是並非在說租屋案？加上王定宇不想追究，更令人好奇。

其他網友對此貼文討論頗多，有人表示「搞不好告了啥事情都被挖出來」、「案情不單純XD」、「范雲表示：」、「綠色是原諒的顏色」、「告他阿！第一次看立委這麼軟」、「王大立委，怎麼不提告呢？」

而針對服務處遭潑漆一事，綜合媒體報導，王定宇昨簡單說明「不了解相關情形，有人企圖侮辱我，沒必要放大，此種行徑不可取」。此事也引發當地議論紛紛，還出現各種猜測，例如可能與東區大旺夜市申請案有關，也可能是有人想藉機修理他等等；目前警方已鎖定嫌犯偵辦中，但究竟犯案者的動機為何，仍待釐清。

(中時新聞網)