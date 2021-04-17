經濟部長王美花視察「勤美之森」建築工地地下水淨化設備。（陳淑芬攝）

水情嚴峻，經濟部長王美花今天到台中視察新增水源作業時表示，中部地區實施「供五停二」限水措施成果非常好，中市每日用水從145萬噸降至120萬噸，加上台中地下水源豐沛，「勤美之森」、「老佛爺」兩建築工地地下水淨化、新鑿88口及伏流水等，每日共約可增加近20萬噸的水，儘量在5月底前都維持「供五停二」，中央及地方合作共度水旱難關。

經濟部長王美花與台中市長盧秀燕今天各自視察「勤美之森」建築工地地下水淨化設備，盧安排在一早9時、王則在中午11時，外界質疑兩人行程是否錯開、存有嫌隙。

「不要挑撥！」盧秀燕一早到場視察時，對此質疑直接澄清。她說，全力配合中央找水各種措施度過旱情難關，還強調，希望中央能趕快找水，考慮台中市的民生及產業用水量需求，一定要超前部屬，否則旱象持續擴大，對台中衝擊太大。稍後，王美花抵達現場也表示中，中央與台中市府合作在中部到處找水，是為解決台中市民的需要，中央與台中一起團結合作，把事情最好最重要。

王美花表示，目前積極在中部地區找水，台中的地下水相當豐沛，尤其建築工地是特殊的軟礫石地質，不但地層穩定，且抽出來的地下水，經多次檢測水質非常好，但畢竟僅是30、40公尺深抽出來的水，緊急由台北及桃園緊急調來濾水裝置，將工地的地下水抽出來再過濾，再導入附近的自來水管線。

王美花說，感謝「勤美之森」、「老佛爺」兩建築工地的幫忙及市府協助解決，開始運作後每天可增加有4.8萬噸的水，可提供20萬人的家庭用水：此外，原規劃在台中打25口井抽取地下水，但是，台中市4月份的降雨不太理想，而規劃增加到88口井，每天又可增加11萬噸水。她強調，建築工地的地下水、新鑿井水及伏流水等，每天可增加約20萬噸的水。

王美花說，中部地區實施「供五停二」限水措施成果非常好，中市每日用水已從平日的145萬噸降至目前的120萬噸，台中原本就還有水源，只是降水量比較少所以進水少， 目前以新增水源來補充，盡量在5月底前持續以「供五停二」限水措施，直到老天爺給我們足夠的水源後。

(中時 )