嘉義音樂會館失火 客人、員工逃出 幸無人傷亡 20:292021/04/17 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市八德路上的一家音樂會館今天晚上7點多傳火警。（翻攝照片／張亦惠嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市八德路上一家音樂會館今天晚上7點多傳出火警，店內員工及客人倉皇逃出，嘉義市政府消防局獲報後到場滅火，目前火勢及屋內殘火已處理完畢，由火調科調查中。 發生火災的音樂會館旁有檳榔攤、養生館等，因火災而斷電，店內客人、美容師也都逃到路上避免發生危險，預計火調結束才會復電。 新光三越大膽跨界 進軍outlet市場面臨兩大挑戰 哀悼太魯閣402事件 陽明國中口琴社到彰化火車站快閃演奏 (中時 ) #音樂會 #員工 #店內 #客人 #無人傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長濱超商店員拾金不昧 打掃拾獲20萬急報警尋回失主 16:002021/04/16 寶島 美軍KC135首試無人忠誠僚機 加油機變身無人機空中平台 19:462021/04/15 軍事 貝佐斯最後一封致股東信 承諾會更照顧員工 22:512021/04/16 財經 花旗台灣員工大會 員工：照本宣科無新意 12:422021/04/16 財經 即將併入富邦金…… 日盛金員工組工會 爭權益 04:102021/04/16 金融．稅務 新興冷門職業 助大陸年輕人圓夢 04:102021/04/16 焦點新聞 誠品生活南西店封館派對圈粉 一夜業績成長5倍 12:472021/04/17 財經 員工遭絞肉機捲手截肢 士檢起訴淡水魚丸名店老闆 17:302021/04/16 社會 80後葬儀師 送500隻寵物最後一程 04:102021/04/16 焦點新聞 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 11:502021/04/17 社會 繼晶片、番茄醬包後 樹薯粉短缺 美再爆珍奶危機 04:102021/04/16 全球財經 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 竹科工程師酒後狂噴三字經 還喊「告我啊」下場慘了 - 社會 10年沒繳過電費 男偷鄰居電爽判無罪 一看賠償金臉秒綠 - 社會 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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