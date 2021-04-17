嘉義市八德路上一家音樂會館今天晚上7點多傳出火警，店內員工及客人倉皇逃出，嘉義市政府消防局獲報後到場滅火，目前火勢及屋內殘火已處理完畢，由火調科調查中。

發生火災的音樂會館旁有檳榔攤、養生館等，因火災而斷電，店內客人、美容師也都逃到路上避免發生危險，預計火調結束才會復電。

(中時 )