根據1111人力銀行「2020年度薪資調查」，過去這1年「批發/零售」是平均薪資成長幅度最高的產業，其中成立30年的「仁愛眼鏡」，就是秉持著寵愛員工的初衷，在薪資福利上持續加碼，不只有國內旅遊，體驗台灣各地的美好，還會不定時帶員工出國去，徹底放鬆身心。

另外，公司也會舉辦員工聚餐、春酒及尾牙，讓員工在努力工作之餘，也能舒壓獲得解放。在仁愛眼鏡工作，公司當然也會提供員工購物優惠，不但解決員工的需求，也讓員工成為最佳的活廣告。除了福利，仁愛眼鏡也提供豐富獎金，加班費一定有，績效獎金也不會少，努力工作付出，公司一定看的見，讓員工更有向心力。

仁愛眼鏡30年來全方位照顧員工，而抱持著對公司的認同，員工也將寵愛顧客當作使命，不斷在學術上專研、深究，在視光研究發表學術論文這方面，是業界發表最多的記錄保持者，以最好的產品最好的服務來回饋顧客。

同樣重視人才的還有「麥味登」，從早餐品牌開始，跳脫傳統發展成早午餐形式、甚至是下午茶的餐飲品牌，集團旗下有「麥味登」､「炸鷄大獅」及「REAL 真‧Café‧Bread」等3大連鎖餐飲事業，目前在台灣、大中華區、印尼、柬埔寨與馬來西亞皆有門市發展，為了培訓人才，厚植海內外市場經營能力，集團提供完整的教育訓練、順暢的升遷管道，通過3個月試用期者，依表現調整薪資；每半年績效評核，就有機會升遷，同時藉由部門輪調制度，進行人才培育。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展長才，即日起在1111人力銀行再度推出「找工作送1萬」活動，即日起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，就可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才，同時鼓勵上班族穩定久任。

(中時新聞網)