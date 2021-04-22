母親節即將到來，台中豪華露營區《向海那漾》推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

母親節即將到來，台中豪華露營區《向海那漾》推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

母親節即將到來，台中豪華露營區《向海那漾》推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

母親節即將到來，台中豪華露營區《向海那漾》推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

母親節即將到來，台中豪華露營區《向海那漾》推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動：你的雙手就是最溫柔的按摩器，愛的輪盤轉到多少就按多久的「貼心按摩椅」。邀請子女帶媽媽來戶外度假，犒賞一年來的辛勞。

業者指出，母親節即將到來，除了送禮吃大餐外，今年可以有更不一樣的過節方式，帶媽媽走出戶外好好渡個假，不必打掃、操煩三餐，悠閒享受親近大自然的美好時光。

業者特別推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動，好好犒賞慰勞家中的女王，你的雙手就是最溫柔的按摩器，愛的輪盤轉到多少就按多久的「貼心按摩椅」，是展現心意的最佳時機；另外，園區設置多處女王風拍照佈置物，讓媽媽可以化身網美，留下優雅美麗倩影，另外拍照打卡還可獲得驚喜女王禮。

業者特別於5月7日至9日母親節假日加碼，完成指定任務贈送頂級紅酒1瓶；5月9日 母親節當日入住者，晚餐時刻每桌特別獻上精緻母親節蛋糕1個，讓媽媽從嘴到心都甜滋滋，住宿餐飲、美酒蛋糕還有貼心的活動與小禮物。

除了母親節外，針對不同族群與需求還有許多優惠訂房專案，「你生日我請客」壽星同樂會全包餐專案，大方招待當月壽星火烤兩吃自助晚餐一客，並贈送生日蛋糕、可樂啤酒，平日連住也有優惠。

業者表示，《向海那漾》擁有中部海線最頂級的露營帳篷、最優質的服務和餐飲，將五星級飯店設施全都搬到野外，帳篷挑高寬敞，沙發、電扇、冷氣以及床墊寢具一應俱全，每帳皆有獨立浴衛設備，解決女性最顧慮的衛生問題，另備有熱水壺及茶包咖啡可在專屬的戶外座位區泡茶聊天，或是迎風盪著鞦韆重拾少女時代的純真童心。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )