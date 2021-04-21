北市信義區信義路5段150巷山區，21日19時47分發生火警，消防局獲報後，出動消防車15輛、救護車2輛、人員45名前往馳援。

消防人員發現，山上的工寮全面燃燒起火，但火勢沒有擴大，並確認屋內無人，所幸無人傷亡。火勢在30分鐘後被撲滅，詳細起火原因將待火定人員鑑識釐清。

(中時 )