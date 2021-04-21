虛驚一場 信義山區工寮起火 火勢半小時撲滅 20:502021/04/21 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區山區工寮起火燃燒，火勢在30分鐘後撲滅。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區信義路5段150巷山區，21日19時47分發生火警，消防局獲報後，出動消防車15輛、救護車2輛、人員45名前往馳援。 消防人員發現，山上的工寮全面燃燒起火，但火勢沒有擴大，並確認屋內無人，所幸無人傷亡。火勢在30分鐘後被撲滅，詳細起火原因將待火定人員鑑識釐清。 軍方建案採購第二座長程預警雷達 部署屏東山區 推案即秒殺 士林開發：加速開發 北市布局將陸續開花結果 (中時 ) #火勢 #北市 #山區 #工寮 #撲滅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鼎要賣雙北二廠辦 開出誘惑價 04:102021/04/21 財經要聞 豪宅買氣熱 這波瞄準純住宅社區 02:302021/04/21 區域情報-台北 特斯拉起火機率比燃油車低十倍：平均每 3.3 億公里才會發生一次火燒車事故 14:162021/04/21 汽車情報-汽車新聞 北市府內鬥 黃珊珊嗆過度操作會燒到自己 09:142021/04/21 政治 北市電動充電格 6月起採差別費率 04:102021/04/21 地方新聞 馬文君、雷虎科技攜手捐贈空拍機 讓魚池消防救災更有力 13:592021/04/21 寶島 北市輔導企業辦理托兒設施法令宣導會 5月5日登場 11:392021/04/21 財經 《傳產》危老政策 台北東區加速動起來 16:322021/04/21 財經 北市水冷室外機限120cm 市面根本買嘸 04:102021/04/20 地方新聞 菲律賓返國居檢 男子陳屍北市防疫旅館 12:502021/04/21 社會 北市4版本囤房稅今併案討論無共識 2周後再審 14:472021/04/21 政治 社會熱門新聞 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 信義區象山工寮失火染紅夜空 民眾嚇壞：燒焦味很濃 - 社會 國道3車追撞 2輛藍寶堅尼車頭毀慘照曝光 - 社會 影》千度鐵漿爆炸瞬間曝光 豐興鋼鐵2人送醫急救 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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