北市信義區信義路5段150巷山區，21日19時47分發生火警，消防局獲報後，出動消防車15輛、救護車2輛、人員45名前往馳援。

消防人員發現，山上的工寮全面燃燒起火，但火勢沒有擴大，並確認屋內無人，所幸無人傷亡。火勢在30分鐘後被撲滅，詳細起火原因將待火定人員鑑識釐清。

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(中時 )

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