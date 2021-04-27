新冠肺炎疫情升溫，國內爆發多名華航機師染疫，其中台科大校內穆斯林師生眾多，有65名參與同場宗教活動，台北市副市長黃珊珊不滿未獲中央任何台科大相關資訊，台北市衛生局展開調查，北市共26所大專院校，包含台科大有6所校學校的學生曾在4月16日前往清真寺，總計共96人，其中1人出現流鼻水的症狀，衛生局已協助就醫採檢為陰性。

有新冠肺炎確診者曾在16日到台北清真寺參與活動，台北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，北市26所大專院校中有6所學校、共96人曾在當天到過台北清真寺，已要求這96人自主健康管理到4月30日。

余燦華指出，不便透露96人是學生或老師，衛生局會直接跟校方聯絡以掌握健康狀況，若有需要就會協助，例如昨天就有1人出現流鼻水的呼吸道症狀，送醫採檢結果為陰性。

至於是否要消毒校園環境，余燦華強調，這96人是在16日曾去過台北清真寺，稱不上是接觸者，若有確診個案才會啟動SOP消毒環境，

繼台科大宣布全校即起遠距教學至5月3日後，由於台大、台師大和台科大三校為「台灣大學系統」的成員，而台師大和台科大互選課程的學生各約50人左右，因此台師大表示，這些人也將實施遠距上課，其他學生正常上課，台大證實，有12人去過台北清真寺。

(中時 )