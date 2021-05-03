新北市長侯友宜今（3日）上午出席市政行程，再度親自向各醫院院長拜託，一定要落實TOCC詢問、減少探病，防疫等級要升級。（葉書宏攝）

華航機染疫疫情升溫，新北市長侯友宜昨宣布室內集會採取實聯制，室外活動若1000人以上，必須獲衛生局、消防局等相關單位核定才得以辦理。侯友宜今（3日）上午出席市政行程，再度親自向各醫院院長拜託，一定要落實TOCC詢問、減少探病，防疫等級要升級。

侯友宜表示，新北市第一時間已全面檢視所有防疫旅館，不但沒有軌跡狀況，更重要從報到櫃台、所有動線，嚴格區隔SOP作業流程、不斷檢視，未來也會突襲檢查，是否有確實執行標準流程。

此外，防疫已全面升級，除了室內集會落實「實聯制」外，室外集會超過1000人，也要有防疫計畫報備衛生局、消防局核定，同時落實公車系統消毒系統，從4小時消毒一次改為2小時消毒一次，即日起3周老人共餐改為外帶餐盒，全面檢視防疫旅館。

侯友宜也說，八大場所必須嚴格落實戴口罩，屢勸不聽者開罰，防疫等級第一時間全面升級、全面戒備，必須要防堵疑似「社區感染」再度擴散，匡列居家隔離、自主健康管理都要嚴格列管，一個都不能疏漏。

案1120曾在三重搭乘捷運，已採取快速反應，捷運系統重點時間改為一個小時消毒一次，所有接觸者有16人，都已匡列居家隔離、自主管理，已採取快速應變措施。

(中時 )