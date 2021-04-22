一般人下班後都希望有自己的空間，不想再被公事煩心，但一名OL發文表示，老闆娘的控制慾如同 「恐怖情人」，不僅什麼事都要按照她的方式去做，如果下班找不到人就會氣噗噗，還不想員工間的交情太好，讓她天天想離職，只是想到這份工作可以週休2日，讓她猶豫到底要不要辭職。此文一出，反應兩極，有人認為，為了固定週休忍一忍，但也人留言建議：「這場職場早晚會被搞得神經衰弱，快離職！」。

這名OL在臉書「爆怨2公社」以「我很猶豫到底要什麼時候離職」為題發文表示，自己當初是面試行政總務進公司，到職後卻被老闆娘要求做業務「我如果要做業務，一開始找業務就好，幹嘛找行政？」更誇張的是，跟老闆娘相處久了，發現她的控制慾堪比恐怖情人，讓她每天上班都想離職。原PO還列出老闆娘以下6項規定:

1.下班後不能找不到人。

2.聯絡客人前要先回覆群組，有收到訊息再聯絡客人。

3.一定要照老闆娘的方式做事。

4.公司手機一定要用公司提供的，不能用自己的。

5.希望員工友好，但不許員工有太多交情。

6.不喜歡員工在背後嚼舌根。

原PO無奈表示，老闆娘提供的是安卓手機，但自己覺得用蘋果比較習慣，就換成自己的蘋果備用機，結果卻被老闆娘要求換回安卓手機，因為無法接受老闆娘的作風，讓她天天想辭職，只是想到有固定週休，讓她猶豫到底何時提離職較合適。

網友看到貼文反應兩極化，有人勸原PO 為了固定週休再忍一忍，但也有人建議趕快離職「這種職場早晚神經衰弱」、「不是每個老闆都像恐怖情人，很多公司也有固定週休，趕快換一間公司吧」、「遇到這種隨時待命聽候差遣的老闆，沒病也會被搞出病」。

(中時新聞網)