無坼凌取路不歸，未孚將出人垂危，高峰之上，四路人馬各自觀望，暗藏殊異心思。而在不歸路，為取少陽君體內未孚，古墓秘術與飛棺陰身首度合作，施展無坼凌取之法，但見羲鴻一羽，撥動靈火入幽身，孰料少陽君不堪大法，突然嘔紅！西窗月與罟魂棺止兩人緊急聯手，同渡元力，急照未孚現形！

梳心一劍擋天關，彼岸濤聲兵鋒寒，不歸路外圍，賀樓瓊宇當空降下，隻身單劍阻擋祖登龍三人的腳步！只見梳劍一起，威勢磅礡，襲向祖登龍等人，兵災雪挺身接戰，彼岸骨吟會梳心劍，雙劍交擊，併發滿天飛雪與斑斕結晶！戰事正酣之際，卻見兵災雪忽現意外之舉！

藏淵雙刀決荒郊，君子敗露戰恨潮，荒野上，君子冰心攔路恨潮生，同為藏淵閣之人，卻有不同的想法，恨潮生戳破君子冰心之身分，局勢一觸即發！只見冰心搶攻而上，恨潮生沉穩接應，數次交接後，浩瀚一刀劈出，化出巨浪而出，冰心不見慌亂，反掌擊向自身，乍然！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂朝靈闕》第17章：大衍生．鼎峰會；第18章：暗流。

(中時 )