台北市議員羅智強今（18）日在臉書PO出與前總統馬英九一起搭高鐵的照片，賣關子表示，「是一個溫馨的秘密行程」，並給了一個影片連結當線索，內容談及當年馬英九親自到反國光石化造勢場被拔麥。對此，網友猜說，馬英九應是要到彰化芳苑拜訪環團老朋友。

羅智強在YouTube頻道《荔枝人生》3月22日上架的影片中，談到過去馬英九到反國光石化造勢場，就算被主持人拔麥克風、被群眾嗆下台，仍無畏無懼，選擇親自傾聽群眾的聲音、與環團交流，甚至反過來安慰羅智強。

羅智強在今日的發文中附上該影片連結，表示線索就在影片中，並稱「猜得到的，給你……100萬個讚」。網友看了後猜說「有這麼簡單嗎？彰化？」羅智強則回覆「100萬個讚」，似乎也為此行解答。

另有網友表示，終於見到兩位好師徒、好哥們同框同遊，一定是很感動又驚喜之作，「是拜訪藻礁公投發起人？」「去芳苑濕地走走看看嗎？」「兩個地點，彰化or桃園」，也有人注意到兩人搭的是一般車廂，大讚「真是平民好總統，以他個人之尊寧捨商務座，坐經濟座！」「真的節省坐一般艙」。

(中時新聞網)