台北市議員羅智強18日在臉書PO出與前總統馬英九一起搭高鐵，表示「是一個溫馨的秘密行程」，隨後又貼出兩人捲起褲管、穿雨鞋的照片，並揭曉答案，「國光石化停建十週年，跟馬總統舊地重遊」。馬、羅重返彰化芳苑濕地，而總統蔡英文將在22日接見推動藻礁公投的環團朋友，羅智強期待蔡英文能夠擁有和馬英九一樣的智慧與勇氣，為下一代做出負責任的決定。

羅智強昨在臉書表示，搭著牛車，和馬英九總統一起重返彰化芳苑的濕地，該處本來是國光石化的預定地，十年前馬英九聽取了環團朋友的意見，也衡量了國家未來的產業發展，毅然決定停建國光石化，為台灣下一代的子孫，保留了濁水溪口這一片珍貴的濕地。

恰逢周日，羅智強指出，民眾成群結伴、攜家帶眷到芳苑的濕地，吃著新鮮的烤蚵仔、看著滿岸忙碌的小螃蟹、挖採埋在濕地下的蛤蜊，享受這自然的景色；而環團的朋友、在地的鄉親則說，很感謝當年馬英九的承擔，保護了彰化的濕地。

羅智強（左）、馬英九重返彰化芳苑的濕地。（圖／摘自羅智強臉書）

4月22日，蔡英文將接見推動藻礁公投的環團朋友，羅智強表示，和十年前的國光石化一樣，要守護藻礁，還是蓋天然氣接收站，並不是容易的決定，期待蔡英文能夠擁有和馬英九一樣的智慧；能夠擁有和馬英九一樣的勇氣，在這不容易的選擇中，為下一代做出負責任的決定。

羅智強說，願十年後的蔡英文重回大潭藻礁時，能和今天重回芳苑濕地的馬英九一樣，無愧的說出：「我很欣慰，當年做出了停建的決定。」

(中時新聞網)