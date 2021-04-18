桃園市中壢警分局員警巡邏時，發現一名老翁呆坐在電動輔助自行車上疑似迷途上前關心，老翁僅知自己住在桃園醫院附近，對於其他個人資料一無所知，故員警先行將老翁帶返所休息，確認身分後順利聯繫其家屬，讓老翁能順利平安返家。

中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、陳冠宇和溫振宇，巡邏行經中華路一段與興仁路口，發現一名老翁呆坐在電動輔助自行車上，當時路上車速較快且車流量多，警方見老翁神情十分無助便主動上前關心，發現該老翁神智有些許不清，不記得自己的姓名，亦無法表達要去何處，腦海中僅依稀記得自己住在衛生福利部桃園醫院附近，身上又未攜帶任何證件，一時陷入膠著。

員警先將人帶回派出所休息，透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對下，確認其身分為82歲的林姓老翁，但是始終無法聯繫上家人，又見該老翁臉色蒼白，便先行通知救護車陪伴先行就醫。員警另外也前往他的住家附近挨家挨戶詢問，最後終於找到老翁的妻子。

老翁的妻子向警方表示，丈夫已80多歲，本來相約一起至菜園拔菜，但先生沒有等她就自己先行出門了，到菜園等待許久後沒看到丈夫心中非常焦急，沒想到就遇到警察告知找到人，她也在警方陪同下到醫院探視老公，結束一場虛驚。

(中時 )