位於哈薩克、由智崴資訊（5263）所打造的飛行劇院，今年4月中正式開幕，讓台灣製造的飛行劇院，延伸至往中亞地區，插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan），這也是智崴飛行劇首次插旗中亞。

智崴19日表示，此座飛行劇院，位於哈薩克突厥斯坦（Turkestan）新開幕的豪華購物中心Caravan Saray內，這座中亞最大的豪華商場，其建築物為中世紀風格，由一條運河所串連。

智崴說，飛行劇院就座落於該園區最顯眼的巨大金色蛋形建築內，前來體驗的遊客，將化身中世紀絲路商隊的旅人，透過在超過20米的巨型球幕當中，以五感的飛行體驗，飛越哈薩克的歷史神話，感受中亞地區神秘的文化風采。

智崴表示，橫跨歐亞兩洲的哈薩克，為中亞地區最大經濟體，該購物中心由突厥斯坦政府投資，目前是中亞最大的豪華商場，目標是將該商場打造成當地的新興觀光旅遊重鎮。

智崴指出，業主2020年的年初，即積極聯繫智崴集團，洽詢飛行劇院採購，並期待在疫情緩解後開幕，為了讓劇院能如期開幕，在因疫情鎖國期間，哈薩克總理更特別親簽核准入境簽證，讓智崴的員工能夠以最快的方式進入哈薩克智崴工程團隊也不畏零下20度的低溫趕工，讓飛行劇院順利在今年4月中開幕。

智崴表示，隨著疫苗接種的展開，世界各大主題樂園逐漸解封，陸續在各地重新開幕，智崴目前在全球許多專案已接連復工，預計今年將會有超過20座體感設備，在美國、英國、丹麥、日本、越南、中國大陸、加拿大等地完工和啟動營運。

(工商 )