近年永續發展議題受到關注，許多企業、大專院校紛紛響應，而1111人力銀行也舉辦幸福企業票選，希望藉由員工福利等議題，吸引企業參與支持。朝陽科大近期就有優秀校友，因投入CSR(企業社會責任)，研發農業廢棄物再製環保餐具，獲得肯定；而校園方面，高雄大學藝創系今年度畢業成果展，也以聯合國近年關注的永續發展議題為主軸，符合全球趨勢。

由於關注全球氣候變遷、巴黎協議、塑膠製品造成環境及海洋的危害等環境議題，黃千鐘自朝陽科技大學應用化學系碩士班畢業之後，在該校產學合作處創新育成中心的協助下成功創業，推出環保材料百分百取代塑膠的健康天然食器品牌，其中，以甘蔗渣研發製成甘蔗纖維吸管，可耐零下20度低溫，獲得多項專利及國際認證，成為熱銷商品，銷往全球30國，銷量達600萬支。

黃千鐘在多年努力下，接連榮獲法國Montpellier Concours Lepine國際發明展金牌及評審團特別獎、遠見雜誌CSR企業社會責任-社企之星潛力獎、台北市社會企業、台灣精品獎、綠色化學應用及創新獎等多項大獎肯定，受到各方矚目。

而高雄大學藝創系本屆畢業成果展也鏈結「聯合國永續發展目標(SDGs)」議題，表達對環境人事物的關心。主題取名為《曬》，希望學生企盼展現4年學習成果，如炙陽般展現眾人眼前，同時爭取外界曝光機會。展出作品共有木竹媒材、塑性媒材、金屬媒材、視覺傳達、數位設計、文化產品設計、泥塑結合數位設計等7大類。

高雄大學校長陳月端勉勵學生，學習與創作過程，艱苦難熬在所難免，但也因此在高大的青春歲月更加刻骨銘心，尤其許多作品闡述海洋生態環保、責任消費生產、健康與福祉等SDGs議題，體現高大學生積極鏈結社會，關心環境不落人後。

(中時新聞網)