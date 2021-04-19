雲林縣北港鎮香盛期暴人潮，北港鎮公所加強防制新冠肺炎、登革熱消毒工作。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮公所與北港朝天宮針對4月香盛期，規畫一系列防制新冠肺炎疫情與登革熱消毒計畫，繼16日白沙屯媽祖到北港進香後，接下來還有彰化南瑤宮進香、北港媽祖遶境，加上天氣逐漸炎熱，為了避免2種疫情同時暴發，有必要全面加強消毒。

今年4月北港朝天宮進入進香團、媽祖聖誕遶境香盛期，加上全中運在雲林吸引許多遊客前來參拜，每逢星期假日人潮聚集，盛況不輸春節假期，為了加強新冠肺炎防制與預防登革熱，北港鎮公所與北港朝天宮展開超前部署。

北港鎮長蕭永義表示，目前國內新冠肺炎疫情雖獲得有效控制，但大家還是不能掉以輕心，因此針對寺廟、公園、游泳池、體育館等公共場所進行定期消毒，對於人潮聚集的朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟，更是安排人員加強消毒。

蕭永義說，登革熱流行期約在每年4月，以往公所都是在4月開始消毒，今年提早至3月，主要是配合新冠肺炎的防制，加上北港朝天宮去年取消農曆3月19、20日媽祖遶境活動，今年復辦勢必出現暴炸性人潮，提早消毒可以抑制各種細菌病毒的滋生，讓鎮民與遊客更安心。

朝天宮去年4月由中央流行疫情指揮中心列為「警示景點」，導致人潮銳減，直到6月中央宣布國內解封，人潮才逐漸恢復，今年更因報復性旅遊，每逢星期假日人山人海，由於每年進香人潮達6、700萬人次，外來人口非常多，廟方持續加強防疫。

朝天宮指出，廟方人員除了每天進行各神殿的消毒工作，也在廟前懸掛布條提醒民眾入廟量體溫、戴口罩、保持安全距離，若到福德正神殿、註生娘娘殿參拜撫摸金元寶、金童玉女祈福，一定要用酒精、次氯酸水消毒雙手。

(中時 )