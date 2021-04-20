國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉因遭指涉營養午餐弊案，台灣基進黨新聞部主任張博洋、Wecare高雄發起人尹立都對此發文評論，稱張簡正偉「黨豬」、耍特權。張簡正偉對兩人控告妨害名譽，而高雄地檢署日前對張、尹兩人不起訴。昨（19）日張簡正偉發長文提出5點反擊，強調標案供貨的價格都可公開，「不會像政府疫苗一樣還需要保密」，並批那些攻擊他的惡人帶風向攻擊，只因他們政治利益，令人悲嘆。
去年張博洋以「什麼是黨豬」為題，在臉書粉專「張博洋講Hak啦」發文批張簡正偉未依法揭露議員家屬身份投標，得標數量超過50間中小學，尹立也在Wecare高雄的臉書粉專上轉貼該圖文。張簡正偉不滿遭指控，對兩人提告公然侮辱和加重誹謗等罪。
檢方認為，張、尹兩人發文內容是關心學童營養午餐品質，關乎公益，非僅涉及個人私德，屬善意言論，可受言論自由保障，最後偵結兩人不起訴。
對此，張簡正偉昨日透過邱于軒臉書發文，表示不明白這樣的台灣價值和司法標準，只因政治立場不同，就可以任意污辱他人是「豬」，而檢察官還認定這是OK的？只能說檢察官針對本案的判定太奇怪。
張簡正偉說，被罵黨豬、特權，甚至各種極盡侮辱的字眼，來明示、暗示自己靠著太太邱于軒的關係特權投標，「這樣的羞辱，我不認為我需要忍受」。
首先，張簡正偉指出，十多年前就自己做生意了，因為是調味醬料、南北貨的生意，單純靠服務口碑和價格便宜，不是什麼生意都需要靠沾「議員先生」的光，且南北貨這行競爭激烈，可能一個商品差5元、10元就沒競爭力。
第二，張簡正偉表示，在邱于軒還沒當議員之前，自己就是學校營養午餐調味料的供應商，能得標靠的是「我比人家便宜」，有個議員太太，並不會讓他可以把醬油和蔥頭賣得更高價，供貨的價格都可以去查和公開，不會像政府疫苗一樣還需要保密。
第三，張簡正偉說，法律有清楚規定他可以參加標案的，因為是採用最低價得標，即使是議員關係人身份，還是要比別人低價才能得標。
第四，對於遭指涉參加標案時有幾間學校沒有揭露他太太是議員，張簡正偉坦言，確實公司助理在投標製作標單時可能疏漏，但自己只是個一般人，也擔心的向律師查詢過，得到回應是：沒有揭露是違反行政法規，需接受行政處罰（罰款）；而他也願意為這樣的疏失道歉和繳罰款，但卻不斷被暗示貪污、舞弊，他質疑，法律真的容許這樣持續的羞辱和騷擾叫做「合理評論」？
第五，張簡正偉直言，這整件事單純就是因于軒是新科議員，他們還不熟悉行政法規和新的身份，因此如果有罰款會虛心接受，但那些可惡的人帶風向攻擊，把他和太太講得很難聽，對方以網路攻擊霸凌，並搭配媒體用「標題殺人」的方式來修理他們，但他們從來沒有獲得澄清的機會。
張簡正偉強調，自己是個平凡人，唯一的機會就是訴求法律替他主持公道，就算現在這個卑微的請求也被本案檢察官拒絕，但仍相信司法，所以會聲請再議，同時也不想讓惡人囂張，任由他們繼續惡言攻擊、人格謀殺，只因他們政治利益，看到那些惡人粉專裡面的話語留言，是多令人悲嘆，這都不再是正常的台灣價值和善良風俗。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。