台中市政府規劃改建市立醫院為老人復健綜合醫院採促參案招商，市議員張玉嬿今日在市議會要求衛生局積極掌握進度，並應保障在地就業機會，讓更多市籍醫事從業人員在鄉服務；衛生局長曾梓展說，預計明年初動工，五年後營運，促進在地醫護就業機會。

張玉嬿表示，早在去年6月就在議會質詢，台中沒有真正自己的市立醫院，市府應該將出租中的北屯區「醫療衛生機構用地」老舊醫院房舍，改建為具有健康促進、公益照護、社會責任為目標的市立醫院，以因應目前醫療需求。

張玉嬿說，市府積極掌握「老人復健綜合醫院」進度，並堅持得標的廠商所有醫療與服務系統，應以醫學中心的等級來服務台中市民，同時也應該保障在地就業機會，讓台中市籍醫事從業人員能夠有機會在鄉服務。

曾梓展指出，市立老人復健醫院預計在7.8月招商，一切順利的話，今年年底前完成簽約手續，明年初動工，工程期約五年，以目前的規模粗估，可有千名以上的醫護人員工作機會，並允諾將和得標廠商研擬保障在地醫護就業方案。

(中時 )