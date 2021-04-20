26日與27日，是日本央行召開貨幣政策會議日程，據悉，屆時應會宣布，大幅調降2021財年的消費者物價指數(CPI)預估值至0.5%附近。同時，日本央行也表示，要討論ETF(指數股票型基金)購買的退場機制，現在還為時過早。

為了要讓通膨可以健康地增加，日本央行可說無所不用其極，而進場購買ETF就是其中一種方式。日積月累下，日本央行滿手股票，也被外界揶揄日本央行是日企最大股東。

20日，行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)再次重申，會繼續執行ETF購買計畫。黑田補充，ETF購買若要退場，不是說退就退，要先開會討論並交換意見後，然後公布一份指引看要如何執行。

日經新聞(Nikkei)20日報導，日本央行月底召開利率會議時，將會把2021年四月開始的日本財政年度，其通貨膨脹率預估值，大幅降至0.5%。日本央行曾說，自己希望能看見日本出現2%通膨率。

日本央行預估，2023財年時，通膨率大概才會升至1%附近位置，至於目前2021財年，核心CPI只會增加0.5％之譜。

未來的一年，日本央行預估日本的通貨膨脹不僅不會增加，而且還會大幅降低。經濟學家認為，手機費用大降價是壓低核心消費者物價指數(CPI)的主因。同時，也讓被拖累的CPI，減少約0.2%左右。

日本民眾目前可以享有低廉手機通話費，是現任總理菅義偉於2020年九月中旬剛上任時，所要立即執行的重點改革項目之一。當時，菅義偉也計畫，三年後日本的手機費用，還要再降個五成左右。

(時報資訊)