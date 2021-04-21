農委會主委陳吉仲因政策、立場相關爭議，屢成國民黨砲轟對象。國民黨立委許淑華昨日（20）刊出一張與陳的合照，圖中許腰微彎露出懇切的神情，陳則望向地面一副深思狀。原來南投縣佔全台茶葉生產的60%以上，但受缺水之苦出現嚴重茶損，雖農委會承諾將啟動天然災損補助，低海拔區域卻已於3月採收未蒙其利，兩人談話正是為南投縣茶農補助問題；消息一出，讓近6000網友按讚，肯定許為農民發聲的表現。

許淑華在臉書發文表示，南投縣是台灣的茶葉之鄉，南投縣的茶葉生產面積與數量，佔全台茶葉生產的60%以上，無論是平價量產茶或高價高山茶，南投縣在台灣茶業產鏈中，皆佔有舉足輕重的地位。今年因乾旱缺雨，南投茶區面臨水源灌溉不足，大規模出現茶枝乾枯、發芽率過低，甚至無法萌芽的現象，茶樹缺水時活性降低快，形成駐芽或對口芽，葉芽萌發數、總葉面積和樹高增長速度明顯降低，嚴重衝擊茶樹生機。

許淑華指出，調查損茶區包括竹山、名間、鹿谷到魚池、仁愛、信義等地，高、低海拔茶區，在無灌溉設施茶園臺茶12號（金萱），因受乾旱影響整體產量減產約30-50%；而有灌溉設施之茶園，也因灌溉水源不足，致使茶葉產量減少與品質受影響，另外，高海拔茶區青心烏龍品種受旱害影響，平均產期延後3~7天，預估產量也減少20%以上

關於茶損補助，許淑華強調，雖然農委會承諾將啟動天然災損補助，實際上茶樹於不同地區及海拔高度採收時間不一，海拔1000公尺~2000公尺的產區，通常於4月中後才陸續開始採摘，而低海拔區域回暖較快，茶芽較早成熟，於3月便開始採收，因此在農委會提出補助方案之前，許多中低海拔茶樹均已採收完畢，其產量與品質也受乾旱影響而下降。針對4月13日前已採收之茶樹種植區，她要求農委會應盡速研議解決方案，尋求其他補助之可能性，避免農民辛苦血本無歸，讓政府補助之本意大打折扣。

此外，許淑華指出，受乾旱影響不僅茶樹，近日水里、信義、仁愛等南投主要產梅地區因缺水造成梅子果肉無法成長，讓梅農苦不堪言，希望中央正視，持續投入心力並推動各項方案，將其他作物農損也一併納入評估補助。

(中時新聞網)