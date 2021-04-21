香港華美達酒店再有檢疫住客確診，即香港首例變種病毒印度裔患者居住的酒店，只是病例散佈在不同樓層。香港衛生防護中心20日稱，感染原因可能是酒店房門S形掛鈎或交叉感染。

香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌21日表示，掛鈎對病毒檢測呈陰性，認為未能確實證明由掛鈎引致交叉感染，目前只可以推斷感染途徑，他不排除是環境污染，或患者的病毒潛伏期長。此外，針對研究顯示，輝瑞疫苗對南非變種病毒的抗體水平大跌90％，但由於本身抗體量高，仍可中和病毒，許樹昌強調，疫苗仍有一定效用，建議市民先接種第一代疫苗。

香港20日有2名確診者由大陸回香港，其中1名患者兩星期前透過「回港易」返港，並已在大陸接種兩劑新冠疫苗，許樹昌認為要進行病毒基因排序，才能確定患者是否在香港感染，又指即使接種疫苗，保護率仍非百分百，但感染後病情較輕微，死亡及出現併發症機率大大減低。

許樹昌說，香港近期有9成個案為無症狀病例，較難處理，風險仍可能較大陸高，未來展開「來港易」時要評估相關省市是否有長時間無確診個案，參與人士出發前及抵達香港時亦要作檢測。

對於香港現在的政策為21天檢疫期，是否進一步延長，許樹昌說，目前在第14天檢疫後再出現確診個案比率約3％至4％，建議加密檢測次數，未必只在第19天才作檢測，並稱高危險地區檢疫期維持21天較為穩妥，但再延長有難度，可能使外來人士來港香港卻步。

另外，研究指輝瑞疫苗對南非變種病毒的抗體水平大跌90％，但由於本身抗體量高，仍可中和病毒，許樹昌強調，疫苗仍有一定效用，建議市民先接種第一代疫苗，如果幾個月各地流行變種病毒，可再接種補充劑。

(中時 )