美國政府今天呼籲俄羅斯，「立即」允許不受政治干擾的醫師探視遭監禁的異議人士納瓦尼，否則華府將毫不猶豫採取政治措施因應。國際正密切關注絕食抗議的納瓦尼健康問題。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們呼籲俄國當局，立即提供納瓦尼（Alexei Navalny）必要與獨立的醫療管道。」

普萊斯聲稱，俄國政府必須為納瓦尼的健康惡化負責。

他說：「在納瓦尼事件上，要是涉及美國的利益與俄國的人權利益，我們肯定會尋求動用額外的政策工具，絕不猶豫。」

根據路透社，儘管美俄因烏克蘭與其他議題而態勢緊張，普萊斯表示，美國仍尋求與俄國展開建設性對話。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在此時警告倘若納瓦尼死亡的「後果」。納瓦尼是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號批評者。

美國和歐洲盟邦做出結論認為，納瓦尼遭下毒是國家幕後指使，於是在上月對俄國採取制裁。

(中央社)