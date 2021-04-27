反萊豬等4項公投將於8月28日投票，民進黨定調不提對案，最快將在5月16日啟動國政說明會首發團。民進黨立委蔡易餘今天坦言，他比較擔心萊豬公投，確實無法符合百分百吃的健康的期待，但這背後涉及台灣國際地位問題，要努力把群眾召喚出來投反對票，如同罷免投票一樣。

來自嘉義縣的民進黨立委蔡易餘上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪表示，萊豬公投須向選民有更多溝通，若沒有說明，民眾一定會認為愈健康愈好，贊成反萊豬公投。

不過，他解釋，台灣在面對全世界趨勢，中美兩個壁壘，要跟美國繼續做朋友，除了希望世界各國挺台灣的國際地位，相對應也要負擔國際義務，讓經貿交流處於公平市場，只要符合國際安全容許標準，實在沒有拒絕理由，且至今進口的美豬，也沒有被測出來含有萊克多巴胺。

傳出行政院長蘇貞昌因是否提公投對案和綠委意見不合，蔡易餘說，綠委沒有和蘇揆實際對話，不能說不合，但他當時向民進黨團總召柯建銘建議，提一個對案對付4項公投，號召支持者去投民進黨的對案，萊豬議題需要被正面對決。

談到《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨評估，民進黨在8月28日輸掉公投，蘇貞昌不會主動請辭，民進黨2022年選舉很可能大敗，蔡易餘說，他不這麼悲觀，相信台灣人民有智慧，他坦言，雖然萊豬公投，若站在要求百分百吃的健康立場，沒有這麼符合這個期待，但背後有台灣國際地位問題。

蔡易餘強調，這是論述問題，開放萊豬是為了維持跟美國經貿關係，且為了讓台灣在國際上更走得出去，可用文字上號召支持者，和民眾好好溝通，讓台灣走向對的一條路，努力把民眾召喚出來投反對票，這就跟罷免一樣。

至於藻礁公投，蔡易餘說，地方普遍認為，民進黨在此事並不是沒有顧及環保，由於能源轉型就是環保重要課題，用天然氣取代燃煤，降低空汙、不要核四，他對此比較有信心。

反萊豬公投主文是，「你是否同意政府應全面禁止進口，含有萊克多巴胺、乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」

(中時 )