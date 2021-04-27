大陸國家市場監管總局網站26日發佈消息：近日根據舉報，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，加上稍早的訴訟判決賠償，讓美團陷入頻頻被調查或處罰之中，讓該公司股價受到了一定壓制，市值在最近兩個月中蒸發近9000億港元。

據券商中國引述美團微信公眾號發文指出，接到國家市場監管總局通知，依法對美團涉嫌壟斷行為立案調查。公司將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水準，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。

事實上，今年4月13日大陸市場監管總局就會同中央網信辦、稅務總局召開了互聯網平台企業行政指導會。會上提出「五個嚴防」、「五個確保」，強調對強迫實施「二選一」以及濫用市場支配地位、實施大數據、漠視假冒偽劣、資訊洩露及實施涉稅違法行為等問題嚴肅整治。

隨後4月14日，江蘇省淮安市中級人民法院也就美團不正當競爭行為作出判決，要求北京三快科技公司（美團）將向上海拉紮斯信息科技公司（餓了麼）賠償35.2萬元人民幣。

(旺報 )