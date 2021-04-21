泰國移工「阿朋」2月21日自泰國入境，居家檢疫在旅館酒癮發作，竟破窗逃逸，從溪湖徒步飛奔到鹿港衝上一間超商，拿了酒就喝，被報警逮捕，離開檢疫處所時間達16個小時，被彰化縣衛生局裁罰10萬元，豈料20日行政執行署彰化分署執行，發現阿朋早在移送執行前就潛逃回泰國，成了執法漏洞。

「阿朋」2月21日自泰國入境，本要到知名自行車公司工作，入境後依規定居家檢疫，入住溪湖旅館，酒癮發作、持續躁動，旅館向人力仲介公司反映，請醫生開藥緩解，豈料27日凌晨1時12分左右，酒癮難耐，拆掉窗戶逃跑，還花了10多個小時走到了鹿港一家便利店，拿了酒就要喝，無法付錢，店家立即報警抓人，離開檢疫處所時間達16個小時，被彰化縣衛生局裁罰10萬元。

裁罰機關遵行政程序，3月8日下午2時在泰國翻譯的陪同下，將裁罰處分書親自送達給阿朋，阿朋表示，父親生病才需來台工作，心神不寧、精神恍惚才違反隔離規定。

移送機關依法給阿朋7天的繳納期間，阿朋異常冷靜的回去，當天晚上隨即逃離仲介公司管理處所。衛生局在今年3月23日將案件移送法務部行政執行署彰化分署執行，彰化分署為免其落跑，3月24日限制阿朋出境，但已為時已晚。

彰化分署胡主任執行官天賜昨日特前往阿朋的仲介公司瞭解，仲介公司表示勞動部告知他們，阿朋早在裁罰名義送達的第2天，即3月10日就出境返回泰國。仲介還說，阿朋在臺灣還花了2萬多元，17800元的醫療費，1000元的居家檢疫費以及體檢費2000元，都是仲介公司先行代墊，現在也要不回來了，還請求彰化分署幫忙代討，無奈「難道就沒辦法請外交部幫忙嗎？」

彰化分署表示目前受理有關新冠肺炎的裁罰案件共計54件，4件義務人移送前已出境。如何立法加重外勞雇主及仲介的責任，讓雇主及仲介與外勞就裁罰連帶負清償責任，是解決此一執法漏洞的方向之一。

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(中時 )