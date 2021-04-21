全球疫情嚴峻，台灣努力防堵，無奈就是有居家檢疫或隔離民眾不顧罰緩，硬是違反規定出門趴趴走，令全台深陷恐慌之中。更可惡的是，法務部執行署日前調查發現，一名蔡姓女子遲未繳清10萬元罰金，執行署人員登門催繳時才得知她人早已於年初潛逃中國，於是趕緊依法將其台北千萬豪宅查封。

根據《三立新聞網》報導，一位蔡姓女屋主因違反居家檢疫規定遭罰10萬元，可後來她卻大搞失蹤、躲避罰金催繳，直至執行署人員上門堵人才知道，蔡姓女屋主早已在今（2021）年2月14日逃至中國，遂趕緊查封其價值1800萬的天母房產。

對此法務部強調，民眾若執意賴帳，不顧居檢、隔離罰鍰，不僅房屋恐被查封，就連愛車也可能遭查扣，千萬別以身試法。為展現大刀闊斧的決心，昨（20）日第3波催繳行動，法務部執行署動員近400人進行，此次共計查封12筆土地、13間建築和3台汽車，並限制17人出境。

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※ 免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)