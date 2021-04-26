去年（2020）9月，台中一名關姓男騎士安全帽未繫扣遭警察攔下，卻絲毫無悔過之意，當場逞口舌之快，回嗆員警一句「你就做乞丐，我就給你嘛」，原來500元罰金，員警一氣之下告上法院，關男遭台中地院依侮辱公務員罪判處其拘役15日，得易科罰金1萬5000元，罰金一路「飆漲」30倍，全案仍可上訴。

依據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，未扣安全帽形同未戴安全帽，將開罰500元罰。根據判決書內容指出，去年（2020）年9月12日下午4時．台中關姓男騎士因未繫安全帽扣，行經潭子區福潭路與潭陽路路口，遭台中市大雅警分局張姓、李姓警員攔查取締時心生不滿，公然在路邊就嗆起警察，直呼「你就做乞丐，我就給你嘛」，2名警員因此不堪受辱，事後向上級呈報並提出告訴。

台中地院法官當庭勘驗警員密錄器錄影畫面，確認關男於上述時間、地點曾對2名警員說出「你就做乞丐，我就給你嘛」等侮辱言論，可關男到案後，雖承認與警察發生衝突，卻改口自己是說「我給乞丐的錢都不只這個錢」，還好影像會說話、鐵證如山，台中地院認定關男狡辯之詞全是為了卸責，最後依侮辱公務員罪判處他拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴，讓關男原來500元罰金一口氣「漲價」至1萬5000元，相當於原來的30倍，明白得不償失的道理。

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(中時新聞網)