周男乘坐的橡皮艇停泊在台中港內。（讀者林學賢提供／王文吉台中傳真）

大陸籍周姓男子上月30日上午獨自駕駛橡皮艇從福建出海，花了近13小時橫渡台灣海峽，深夜抵台中港，並爬上防波堤向路過工人求助。台中港警獲報將周男帶往留置所檢疫，並報請檢方偵辦。據悉，周男自稱在大陸沒有犯案，並非通緝犯，因嚮往民主自由投奔來台。

這名男子自稱姓周、年33歲，來自大陸福建，上月30日早上9時許獨自駕駛軍規級橡皮艇從福建出海，橫渡台灣海峽。男子稱沿途風平浪靜，花了近13小時橫越台海，當日深夜抵台中港西碼頭，因對地形不熟，他爬上防波堤呆坐2個多小時，直到聽到人聲，才出聲求助。

下班路過的林姓工人聽到男子直喊「喂」，他以台語問「你在上面幹嘛？」對方操大陸口音的國語答說「我花10幾小時從福建開橡皮艇來台灣發展」。林姓工人驚覺遇到「偷渡客」，好心拿便當並提供棉被，以拖待變，並同步託人向台中港務警察總隊及海巡署報案。

港警上月30日午夜11時50分獲報，1日凌晨會同海巡署中部分署第三海巡隊、偵防分署台中查緝隊到場，將男子帶往留置所隔離檢疫，同步加強搜索周邊區域，未發現其他可疑人士。林姓工人表示「這是正港的大陸偷渡客，竟可開橡皮艇一路無阻到台灣，非常不可思議！」

(中時 )