高雄市楠梓區一名男子今天凌晨受傷臥倒路邊，路人發現以為他出車禍，向警方報案，員警調查發現，這名20歲王姓男子和游姓妻子相約談判離婚，雙方一言不和，王遭妻子友人持木棍及安全帽毆傷，其中一名友人疑似持槍恐嚇，警方今早循線逮捕一名涉案邵姓男子到案，目前鎖定其他嫌犯全力查緝中。

今天凌晨4時30分左右，王姓男子與18歲的游姓妻子相約在楠梓區中港路上的汙水處理廠附近談判離婚，游姓妻子找來10多名友人助陣，雙方談判過程一言不合，游妻友人竟持棍棒及安全帽朝王男身上毆打，其中一人還亮槍抵住王男頭部恐嚇，造成王的頭部、背部受傷，經診治後無大礙，教訓意味濃厚。

警方調查，游妻友人不僅毆打王男，更用剪刀刺破王男機車輪胎，砸毀王的機車，路人看見才誤認為是車禍，經調閱監視器後，發現事發當下有2台汽車、2台機車到場助陣，今早8時員警已將一名邵姓男子查緝到案，另鎖定其他嫌犯全力查緝中。

(中時 )