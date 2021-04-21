民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌「有政府會做圖」團隊，去年11月被抓包作哏圖攻擊政敵，國民黨立院黨團近日將於立院提案要求行政院各機關不得以廣告或宣傳方式攻擊政敵，屬民進黨正國會系統的綠委陳亭妃今日表示，本來就該如此，絕對支持。

蘇貞昌幕僚周家鴻去年11月被抓包在立院媒體席現場，大喇喇且毫不遮掩地當場做起圖卡，攻擊敵對政黨及媒體，而圖卡剛做完，第一時間就分享給挺綠網紅及粉專並廣為散播。此事被爆出後，PTT網友紛紛大酸「中央圖房出菜囉」、「臭蟑母、躲院府、有政府、會做圖」。

蘇系人馬丁怡銘去年11月擔任行政院發言人時，指稱牛肉麵店家肉品含萊劑，結果店家出示檢驗證明打臉，後來丁至店家網購消費企圖做公關洗白形象，卻被眼尖網友抓包打政院統編疑似打算報公帳，遭諷「怡銘點餐、全民買單」，丁因此下台，但蘇貞昌在上月又將丁回聘擔任政院顧問，月薪11萬。

蘇貞昌在2019年2月時的臉書貼文也遭網友肉搜，並發現其中一張照片將丁怡銘封為蘇貞昌「有政府會做圖」團隊中的「大牌導演」，而照片中也包含周家鴻在內，丁怡銘也被視為是蘇貞昌的網軍頭子。

陳亭妃指出，政府編列預算要宣傳，現在被汙名化，應該要正名，大家一起來，按照《預算法》規定，把制度做好，這是比較重要的，要相信政府是做政策的宣導。

針對國民黨打算提案要求政府各機關廣告及宣傳，不得作為攻擊特定對象之用。陳亭妃表示，絕對支持，本就應該如此，而且也會對此提出相對應的作法，「因為我們沒有這麼做，卻被汙名化。」然而陳亭妃此番說法是否有「蘇系作圖，害正國會，甚至整個民進黨被汙名化」之意？也留給外界想像空間。

(中時 )