台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文「總統職務表現贊同率」較上月下降4個百分點，「不贊同率」增加2.8個百分點；贊同她國家領導方式的人比不贊同的人，下降6.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆今認為，近期台灣社會人心日漸浮動，對蔡政府的領導已構成看得見的威脅，這是去年初疫情爆發以來首見的現象。

此外，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌聲望還是皆超過五成，居高不下，游盈隆認為，若非3月吃鳳梨，4月吃「美國仙丹」，在國內整體民意質變的趨勢下，不可能還維持五成四的高聲望。

由於8月公投結果，外界討論誰該負責；游盈隆表示，民進黨是總統兼黨主席，三大公投牽涉的公共政策，都是蔡英文總統兼黨主席拍板定案，蘇貞昌執行，所以八月公投結果剛好給台灣一個反省，到底要什麼樣憲政體制。

台灣維新發起人蘇煥智舉例，藻礁是破壞進行式，若蔡英文及蘇貞昌尊重民意，既然公投案已經成立，行政院應該現在立刻要求中油停工，但若三項甚至四項公投若通過，蔡政府應該不會想負責，只會對外說，尊重公投，「公投結論與蘇會不會下台沒有必然關係，可能是有接班考量的問題」。

對蔡總統的施政，16.7％非常贊同，37.7％還算贊同，16.3％不太贊同，13.6％一點也不贊同，15.8％沒意見、不知道或拒答。顯示20歲以上的台灣成年人，有五成四的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，三成不贊同，贊同的人比不贊同的人多24個百分點。

游盈隆認為，日前蔡總統召集執政黨內高層會商，達成「行政院及立法 院黨團皆不提對案」的共識，並將全力對社會說明，化解疑慮。顯示蔡政府領導核心，已意識到社會人心的轉變。

他說，整體來說，長期居高不下的蔡總統聲望，4個月前就已呈強弩之末，民意支持度下行趨勢明顯，若非遇重大偶發因素，如3月鳳梨事件、4月拜登化身的 美國高規格非官方代表團來訪，才可能不尋常向上暴衝，或強力穩住大幅下滑力道。

他認為，這次「山姆大叔」到訪時機太巧，正好是在台灣社會大眾很鬱悶的時刻，而且還帶著禮物。有足夠的證據顯示，這在相當程度上緩和了社會大眾集體的哀傷，減少社會對蔡政府的怒火和責難。

蘇貞昌施政表現，台灣成年人中，約五成四基本上滿意蘇貞昌院長的整體施政表現，三成六不滿意。滿意的人比不滿意的人多 18 個百分點。邏輯上，蘇貞昌也跟著蔡總統吃了「美國仙丹」，甚至連執政的民進黨也吃了「美國仙丹」，而雙雙受益，儘管「美國仙丹」的藥 效只是一時的。

本次調查由訪問期間是2021年4月19到21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1021人;抽樣誤差95％信心水準下約正負3.07個百分點。

(中時 )