駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵今（27）日表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範；謝長廷和原能會說法沒有相互違背。國民黨籍新北市議員葉元之今日也在直播中提起10年前一段往事，說明為何蔡英文會挺謝長廷。

葉元之首先提到，2008年民進黨總統初選，謝長廷與蘇貞昌均有意爭取出線，蘇貞昌當時以報紙廣告攻擊謝長廷「轉移焦點不能改變涉案事實」。不過最後謝長廷仍然贏得初選，在陳水扁的努力之下，由謝長廷、蘇貞昌代表民進黨參選2008年正副總統選舉，但最後敗給馬英九。

2010年直轄市長選舉，葉元之指出，雖然蘇貞昌想選2012年的總統，卻想先選台北市長，只要過程中累積能量，則2012年總統大選在望。但是當時台北縣升格為新北市，民進黨內希望蘇貞昌以連任過兩屆台北縣長的資格競選新北市長，勝算較高。

面對黨內不同看法，蘇貞昌乾脆於2010年3月在台北市保安宮宣布競選台北市長，並表示，他已經兩次在台北縣選縣長，民主政治國內外都是在同一個地方同一個職位上，首長連選得連任一次，這是上限，民主先進國家，像美國的華盛頓總統，可以選第三任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓，他也不願意破壞，不會選第三次。

當年最後由蘇貞昌選台北市長，蔡英文選新北市長，分別輸給郝龍斌與朱立倫。

等到2012年總統大選，蘇貞昌和蔡英文一起參加黨內初選，謝長廷雖然說退出政壇，但是極力幫助蔡英文，蔡英文也在黨內初選贏了蘇貞昌，代表民進黨競選總統，不過最後總統大選敗給馬英九。

2014民進黨選主席，蔡英文又遇到蘇貞昌，謝長廷再次出馬幫助蔡英文，讓蔡英文擊敗蘇貞昌，當選黨主席，順利取得競選2016年總統大選門票，蔡英文最後也順利贏得2016年總統大選。

葉元之認為，蔡英文會任命謝長廷出任駐日代表，並且在謝長廷發言屢遭爭議之際，仍然力挺他，不無有報恩之意味。

(中時新聞網)