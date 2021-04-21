超商雙雄—統一超(2912)及全家(5903)積極落實環保，搶攻綠色商機，統一超「租借循環杯計畫」自4月21日起擴大與桃園市政府合作，未來將逐步導入桃園其他門市；全家便利商店即日起與桃園市政府於「全家」桃園市府店合作推出「桃園市循環杯」計畫，並導入循環餐盒機制，成為全台首間「循環容器示範便利商店」。

環境永續不僅是全球議題，更為企業永續經營重要指標，統一超7-ELEVEN及全家便利商店，其中全家便利商店透過通路角色，朝日常減塑、科技剩食減碳、環境教育講座三大面向實踐，藉此呼應聯合國SDGs永續指標第12項「負責任的生產與消費」：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式；在日常減塑方面，「全家」從消費者日常購買的鮮食包材、飲品容器著手規畫，如2020年在台灣地標101推出全台首間鮮食循環餐盒示範店，透過可完全分解的竹纖維循環餐盒逐步喚起消費者環保意識；為持續實踐日常減塑，今夏首波兩款涼麵新品皆調整容器包材，從以往的圓型調整成方型，進而減少塑廢料，預計可年減39噸塑膠重量，其他鮮食後續更將再透過調整封膜設計、導入紙質包材等方式減塑，預計整體鮮食塑膠用量將可年減70噸。

全家亦積極運用科技解決環境議題，在科技剩食減碳部份，全家2019年透過鮮食到期前7小時7折的「友善食光」推廣惜食觀念，過去一年約減少3,000噸的剩食，等同減少8萬多公斤碳排放量，近期推出「友善地圖」後，消費者可更快速掌握各店友善食光的商品與數量，便利性及減少剩食的決心深受消費者肯定，預計今年可再減少30%剩食。

為善用通路力量積極減碳，「全家」亦與台北大學推出全台唯一的負碳便利商店，只要於負碳商品專區購買負碳商品，即可在台北大學累計碳資產，並可兌換「全家」折價券。另外如過往與工研院合作的能源管理節電系統，至今累計節省2.8億度電；持續擴大導入店舖的IoT監控系統、與友達在「全家」物流廠區合作的太陽能板再生能源，皆可有效的提升用電效率，達到節能減碳效果。

全家也響應桃園市政府「桃園市循環杯」測試計畫，提供消費者在店舖購買現調飲品時，可選用循環杯，進而降低一次性容器使用。

統一超7-ELEVEN健康蔬食自有品牌「天素地蔬」即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「周一會員蔬食日」3大全新策略深耕蔬素食市場，而去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」也將自4月21日起擴大與桃園市政府合作，優化刷手機條碼即能輕鬆完成借取杯服務，同時提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵消費者使用重複性容器，未來也將逐步導入桃園其他門市。

(時報資訊)