一名從菲律賓返國的80歲老翁，居住在北市大同區一家防疫旅館居家檢疫，但疑似出現身體狀況不佳的情況，今早被飯店人員發現躺在沙發上已無生命跡象，經送醫搶救後仍不治，警方已通報中央疫情管理中心處理；北市衛生局表示，將全力配合檢警調查程序。

警方表示，蔡姓男子長期在國外，4月8日從菲律賓返台，投宿大同區某飯店居家檢疫，由於蔡男年事已高，疑似胃口不好，平時鮮少與飯店人員互動，北市衛生局指出，後續將進入檢警調查程序，衛生局將全力配合調查。

(中時 )