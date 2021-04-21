男子自菲返台陳屍北市防疫旅館 衛生局回應了 13:242021/04/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名從菲律賓返國的80歲老翁，居住在北市大同區一家防疫旅館居家檢疫，但疑似出現身體狀況不佳的情況，今早被飯店人員發現躺在沙發上已無生命跡象。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名從菲律賓返國的80歲老翁，居住在北市大同區一家防疫旅館居家檢疫，但疑似出現身體狀況不佳的情況，今早被飯店人員發現躺在沙發上已無生命跡象，經送醫搶救後仍不治，警方已通報中央疫情管理中心處理；北市衛生局表示，將全力配合檢警調查程序。 警方表示，蔡姓男子長期在國外，4月8日從菲律賓返台，投宿大同區某飯店居家檢疫，由於蔡男年事已高，疑似胃口不好，平時鮮少與飯店人員互動，北市衛生局指出，後續將進入檢警調查程序，衛生局將全力配合調查。 菲律賓返國居檢 男子陳屍北市防疫旅館 國民黨爆丁怡銘曾傳訊嗆洪慈庸 當事人回應了 (中時 ) #菲律賓 #飯店 #北市 #返國 #防疫旅館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市輔導企業辦理托兒設施法令宣導會 5月5日登場 11:392021/04/21 財經 北市劉俠母昔種烏桕樹 遭建商亂砍 04:102021/04/21 地方新聞 貴婦拒繳居檢10萬罰金逃大陸 1800萬豪宅遭查封 12:572021/04/21 社會 神秘新冠浮屍漂上岸 小國嚇死 全島大動員學校停課 10:502021/04/20 國際 居家檢疫這行為也NG 男子遭罰15萬元 17:562021/04/20 生活 違反防疫規定不繳錢 新北分署催討6人共160萬元 16:452021/04/20 社會 丁怡銘火速回鍋政院 江怡臻：國家非民進黨的私人公司 15:132021/04/20 政治 北市電動充電格 6月起採差別費率 04:102021/04/21 地方新聞 好評回歸 長榮親子夏令營 早鳥優惠再減2千 11:432021/04/21 旅遊 外籍移工居檢難忍酒癮 徒步10小時衝超商拿酒被逮再逃 12:512021/04/21 社會 鶯歌區公所率團接種疫苗 恩主公醫院呼籲踴躍接種 15:032021/04/20 寶島 生活熱門新聞 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 新北宣布25、26日大停水 2萬戶受影響17小時無水可用 - 生活 汐止鑲金自助餐515元 北市同業看菜色傻眼 當地人揭黑暗真相 - 生活 台灣開放萊豬4個月 1800噸美豬流向曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。