中橫公路3死命案，分住北、中、南毫無交集的2男1女，同車共赴黃泉，啟人疑竇，檢警調查，3人透過國外交友網站認識，並在LINE群組相約，10天前開始討論碰面細節。其中張姓男子為北市交大副隊長，全家人對於他的死訊都難以置信，2個妹妹淚崩表示，之前才跟哥哥約好，5月一起回家過母親節。

檢警查出，29歲林女24日在台中租車，載台中25歲黃男、台北28歲張男前往谷關，25日下午被發現陳屍車內；林女、黃男明顯死亡沒送醫，留有紙條、筆記，提及生活挫折，自我否定存在價值等。張雖送醫，仍回天乏術，經查他是現職警官。

張男家屬獲訊難以置信，一度質疑死因不單純，不過檢警26日會同法醫相驗，確定3人死因都是一氧化碳中毒，初步排除外力介入及加工自殺可能，家屬得知後無異議，遺體已

發還家屬辦後事。

張男父母25日晚間趕到派出所，當場哭喊：「兒子凌晨還致電報平安，怎麼會發生這種事！」，兩個妹妹則難過表示，哥哥個性內向，但未查覺異狀，3兄妹日前還約好5月會回家過母親節，沒想到會發生這種事。

據了解，林女為家庭主婦，在家照顧6個月大寶寶，張為警官、黃無業，分住北、中、南，警方發現他們應是透過國外交友網站認識，進而在LINE群組相約，10天前開始討論碰面細節，但許多訊息已被刪，檢警設法還原。

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