母親節將至，為表達對母親們的心意，新北市汐止戶所特別打造媽媽們休憩空間，於今（3日）起至5月7日舉辦「母親節感恩限時送」活動。（民政局提供）

母親節將至，為表達對母親們的心意，新北市汐止戶所特別打造媽媽們休憩空間，於今（3日）起至5月7日舉辦「母親節感恩限時送」活動。（民政局提供）

母親節將至，為表達對母親們的心意，新北市汐止戶所特別打造媽媽們休憩空間，於今（3日）起至5月7日舉辦「母親節感恩限時送」活動，邀請到所洽公民眾手寫專屬明信片表達對母親的愛與關懷，今日現場還有青山國中小弦樂團快閃演出帶來《莫札特138》等曲目，向媽媽們獻上祝福，吸引許多民眾駐足聆聽。

汐止戶政事務所主任陳秀慧表示，溫馨五月，感謝每位母親的付出及養育辛勞，戶所特別設計以玫瑰與康乃馨為主題的粉色明信片，讓民眾寫下感恩，並可協助寄出，鼓勵民眾愛要及時，將平日不好意思說出口的話，用手寫溫度傳遞給母親。

到戶所辦理案件的林先生說，媽媽是醫療從業人員，一年多來因疫情關係，辛苦站在最前線，穿著笨重不透氣的防護衣，沒日沒夜的照顧病患，守護大家的健康。平日羞於表達情感特別透過活動將滿心感激，藉由明信片祝福媽媽母親節快樂。

莊小姐則是將明信片寄給遠在歐洲、去年喜獲麟兒的妹妹，原想有機會造訪歐洲，去見見剛出生的可愛外甥，卻因為歐洲的疫情仍然嚴峻而被迫取消。家人已經好一段時間沒聚在一起，非常思念彼此，莊小姐希望藉由這個活動，以明信片表達對妹妹升格當媽媽的祝福，與妹妹共同歡度第一個母親節。

另外，汐止青山國中小弦樂團也帶來母親節音樂快閃活動，一曲曲《莫札特138》、《海頓弦樂四重奏皇帝第三樂章》、《春神來了》、《四季紅》以及《感恩的心》優美樂音，讓洽公民眾意外，享受一段美好悠閒的幸福時光。

(中時 )