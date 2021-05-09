台中市警察局分享1則感人的母親節孝順故事，大甲警分局1名員警張赫宥多年前因肝癌痛失父親，1年多前獲知母親也罹患肝癌，他二話不說馬上捐出65％的肝臟救母；警局臉書也PO出母子2人的合照，感動表示「我的心肝，也是您的心肝」；據悉張赫宥當初報考警察，也是為了分擔母親負擔，報答親情。

台中市警局官方臉書「TCPB局長室」在母親節這天分享大甲警分局1名員警的孝順故事，該員警張赫宥的父親因為嗜酒，在2016年因肝癌病逝，而家中經濟長期依靠張的母親1人，擔任美容師的張母多年來獨立扶養張與姊姊；孝順的張赫宥為了減輕家中負擔，選擇報考警察，以報答母親養育之恩。

不過卻在1年多年，張赫宥的母親也不幸確診肝癌病倒，張赫宥一得知捐肝仍有活命機會，二話不說就將65％的肝臟捐出救母，所幸最後母親康復情形良好，張的善心故事也感動不少人，臺中市大安區公所更通報膺選今年度的全國孝行獎。

「TCPB局長室」在臉書貼出秀出張赫宥與母親的合照，照片中張掀起上衣，露出腹部長長的傷口縫合痕跡；臉書貼文也寫下「我的心肝，也是您的心肝，謝謝您照顧我長大，這次讓我來守護您」，還說這是「無可取代的母親節禮物，無可置疑的愛」。

(中時新聞網)