不幸罹難的台鐵太魯閣號司機員袁淳修骨灰暫厝台中生命禮儀所崇德館，靈位則由其妻捧著移靈至私人會館。（馮惠宜攝）

數十位慈濟師兄師姐等在台中生命禮儀所崇德館迎靈，市長盧秀燕也代表市府表達感謝。（馮惠宜攝）

數十位慈濟師兄姐雙手合十、列隊迎靈，不幸罹難的台鐵太魯閣號司機員袁淳修骨灰在台中市政府派出的靈車護送下暫厝台中生命禮儀所崇德館，隨後由其妻捧靈位至私人會館進行法會，台中市長盧秀燕也率市府團隊一路相陪，場面哀悽。

袁淳修6日上午在花蓮殯儀館入殮火化後，骨灰由台鐵專列運送回台中火車站，隨後即由台中市豐原、第二及第三警分局派員、派車一路護送至台中生命禮儀所崇德館，靈車抵達時，數十位慈濟師兄姐雙手合十、唸頌阿彌陀佛，在法師和家屬一聲聲「回家了」呼喊中，將其骨灰暫厝於此，隨後法師也對著靈位表示，會在私人會館設置靈堂，並於4月14日舉行告別式。

袁淳修的二姊、三姊以及妻子，一路陪同袁淳修的骨灰回台中，袁淳修的母親沒有出現，倒是這幾天陪在袁母身邊的大姐到台中生命禮儀所崇德館迎靈，並陪著袁淳修岳母同行，其岳母向盧秀燕透露，擔心女兒會撐不住，這些日子會一直陪在女兒身邊，直到全部事情都圓滿後。

33歲的袁淳修老家在台中市豐原區，因母親長年修習一貫道，並參加慈濟活動，事故發生後，其母強忍悲傷，與她相熟的台中市議員張瀞芬說，她一滴淚都沒有掉，很讓人擔心，會有內傷。

台中市長盧秀燕也說，家屬篤信一貫道，很低調，原本市府安排要在生命禮儀所崇德館安排靈堂，但家屬不希望破例，因而先讓他們將骨灰暫厝在此，靈位則設在私人會館靈堂。

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(中時 )