民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，疑涉詐欺及毒品案，刑事局4月20日搜索趙映光住處，逮捕趙介佑等4嫌到案，警訊後將趙介佑依違反詐欺、毒品等罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後聲押趙介佑獲准。

趙映光是北市黨部第11至17屆的執行委員，曾代理過市黨部主委，據了解，趙映光29歲的兒子趙介佑也是民進黨員，有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子。

據了解，警方去年底偵辦一起電信詐欺案件，查獲施姓等6名嫌犯充當車手在北投、淡水一帶金融行庫提領詐騙贓款；並意外發現其中一嫌還當「小蜜蜂」外送毒品，6名嫌犯全遭收押禁見後，檢警向上溯源追查，發現該車手集團幕後主嫌為趙介佑、陳威宇等人。

刑事局4月20日兵分多路在北投、中山區進行搜索，將趙介佑、陳威宇等4人拘提到案，在陳嫌住處查獲600多包毒咖啡包，趙嫌家中起出K他命。警方調查，陳威宇負責與詐團接洽，趙介佑招募車手提領贓款，一年來經手金額約500多萬元，趙可從中抽取13％作為酬勞，但他否認販毒。檢方訊後，聲押趙介佑及陳威宇獲准。

(中時 )